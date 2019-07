Lena Meyer-Landrut: Offenes Statement zur neuen Liebe

Reddit this

Die Trennung von und Max von Helldorff war für viele ein Schock. Acht Jahre lang waren sie ein Traumpaar. Dann war plötzlich Schluss...

Lena Meyer-Landrut: Nach Trennung - dieser Mann macht sie glücklich

Lena Meyer-Landrut: Offene Worte zur neuen Liebe

Das Liebes-Aus hat Lena Meyer-Landrut ziemlich aus der Bahn geworfen. Erst vor Kurzem postete sie ein Video, in dem sie bitterlich weint. "Vielleicht trifft man ja noch mal jemanden, wo man das nochmal glaubt. Weil ich wirklich dachte, dass das für immer ist", schluchzt sie vor laufender Kamera.

Doch sie weiß auch: Irgendwann wird sie sich wieder verlieben. Wie sie ihre neue Liebe kennenlernen will? Davon hat sie auch schon eine Idee!

Lena Meyer-Landrut: Online-Dating? Nein, danke!

Was für die Musikerin auf keinen Fall in Frage kommt: Online-Dating! "Ich halte sehr viel davon, mit der persönlichen Energie jemandem gegenüber zu stehen und zu spüren, ob man funktioniert oder nicht", erklärt sie in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Im Prinzip hat sie nichts gegen diesen Weg, nur für sie ist es nicht das Richtige. "Alle, die das machen, sollen das machen. Für mich ist das nichts", so die 28-Jährige weiter.