Lena Meyer-Landrut: OP-Schock!

Sie ist jung, schlank, hübsch. Aber ob (28) das selbst auch so sieht? In einem Interview äußerte sie jetzt, dass sie ihren Körper „verbesserungsfähig“ findet. Aber wie weit geht sie dafür? "Closer" hat herausgefunden: Lena hat schon Verbindung zu einem renommierten -Doc aufgenommen…

Natürlichkeit gehörte lange zu Lenas Erfolgsgeheimnis: Als sie 2010 den gewann, tänzelte sie wie „das Mädchen von nebenan“ im schlichten schwarzen Kleidchen und fast ohne Make-up über die Bühne. Heute ist Lena eine durchgestylte Stil-Ikone, über 2,9 Millionen -User folgen ihr. Auf ihrer Seite präsentiert sie neue Trends, – und oft auch ziemlich viel Haut. „Ich fühle mich wohl in meinem Körper“, erklärt sie selbstbewusst. Und dafür tut sie einiges: „Ich mache viel Sport zum, ich sag mal, Shapen, zum In-Kraft-Bleiben, zum Energiehaben“, so Lena. Eine Körperstelle wird von ihr besonders hartnäckig trainiert, verriet sie jetzt im Radio-Interview mit : ihr Hinterteil. „Ich mache viel für meinen A****, denn dann wächst der auch! Dafür tue ich so einiges…!“

Lena Meyer-Landrut: Plant sie eine Po-OP?

Mit regelmäßigen Workouts lässt sich ein Po zwar formen, aber vergrößern? Dafür sind üblicherweise Spezialisten wie der Schönheitschirurg Dr. Simon Ourian die bessere Adresse. Und genau dem folgt Lena bereits auf Instagram. Der Amerikaner ist in Promi-Kreisen kein Unbekannter: , und Supermodel Romee Strijd – sie alle wurden schon in seiner Praxis in Beverly Hills gesehen. Ourians Angebot: Botox-Behandlungen, Nasen-Korrekturen, Brust-OPs – aber vor allem: der sogenannte „Brazilian Butt Lift“, eine Po-Vergrößerung, bei der der Patientin Eigenfett in die Pobacken gespritzt wird. Ob Lena auch so einen Eingriff plant? Das verrät sie nicht. In der Vergangenheit sprach sie allerdings schon häufiger darüber, wie wichtig es für sie ist, möglichst perfekt vor die Kamera zu treten. „Heute haben die Menschen eine gewisse Erwartungshaltung, und auf einem lastet auch ein gewisser Druck, schön auszusehen“, gab sie mal zu. Und erklärte weiter: „Ich glaube, es kann sich kaum einer von dem Druck frei machen, toll aussehen zu wollen. Weil natürlich alle toll aussehen, die auf dem roten Teppich stehen.“

Lena Meyer-Landrut: Schock-Foto! Ihr Fans sind verstört

Bereits vor einem Jahr unterstellten viele ihrer Instagram-Follower, Lena habe einen Beauty-Eingriff gehabt. Unter einem Posting, das sie mit recht vollen Lippen zeigt, häuften sich Kommentare wie „Sorry, das geht gar nicht! Sind wir jetzt auch bei diesem Kommerz angekommen, ich spritze mir die Lippen auf, nur um gut auszusehen?“ oder „Oh nein, die Lippen! Warum macht man so was? So eine tolle Frau hat das doch gar nicht nötig…“.

