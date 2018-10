Reddit this

Dieser Schnappschuss von Lena Meyer-Landrut hat es definitiv in sich...

Das ihren Fans via "Social Media" immer wieder Einblicke in ihr Privat-, sowie Arbeitsleben gibt, ist absolut nichts Neues. Ein jetzt aufgetauchtes Foto sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Lena Meyer-Landrut: Schock-Diagnose! So geht es ihr wirklich

Lena Meyer-Landrut zeigt sich ohne Hose!

Via " " teilt Lena nun ein Bild mit ihren Fans, bei dem der "Hotness"-Faktor garantiert ist. Der Grund: Lena sitz mit einem weißen Boby bekleidet auf einem Stuhl und guckt verträumt auf ihr Smartphone. Heißer geht wohl kaum! Dass solch ein Foto von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist somit selbstredend...

Lenas Fans sind begeistert

Neben einer Vielzahl von Emojis wird Lena für ihren Post mit reichlich Komplimenten überschüttet. So schreiben ihre treuen Followers: "Hi Lena, du bist ja so hot!" sowie "Eine echt schöne Frau". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, wann uns Lena mit dem nächsten sexy Schnappschuss überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!