Lena Meyer-Landrut: Riesen-Shitstorm!

Sie kann es scheinbar niemandem recht machen. Lena Meyer-landrut (26) hat über zwei Millionen Follower auf Instagram - und ziemlich viele hacken derzeit auf die Sängerin ein. Und warum? Weil sie seit dem 6. März nichts mehr gepostet hat. Die Folge: Ein Riesen-Shitstorm prasselt auf die 26-Jährige ein!

Lena Meyer-Landrut beendet das Liebes-Versteckspiel

Lena Meyer-Landrut: Letzter Instagram-Post vor über einem Monat

Die sonst so fleißige Lena lässt ihre Fans gerne an ihrem Leben teilhaben, postet Bilder von sich, ihrem Hund, ihrer Kleidung. Und die Fans saugen das alles auf, freuen sich über jeden Fetzen vermeintliche Privatssphäre, der ihnen hingeworfen wird. Jetzt hat sich Lena aber eine kurze Auszeit genommen - und ihren Fans nicht Bescheid gegeben. Ein Unding, finden die. Und beginnen, sie ziemlich wüst zu beschimpfen...

Lena Meyer-Landrut: Shitstorm wegen Instagram

Am Anfang waren die Fans nur ein bisschen verwirrt, schrieben "wir vermissen dich" und "wo bist du?" In den letzten Wochen wurde der Ton deutlich härter. "Irgendwie egoistisch erst die Fans jahrelang an allem teilhaben zu lassen und dann einfach ins Nichts zu verschwinden. [...] So verlierst du eher deine Fans", schreib einer und trifft damit wohl einen wundeen Punkt - denn plötzlich schließen sich immer mehr Follower dieser Meinung an! "Wenn Lena mal Musik oder Merch auf den Markt gebracht hat hieß es 'Ich will immer für euch da sein', dass ihre Fans ihr so wichtig sind usw. Kommt mir im Nachhinein eher wie Heuchlerei rüber um Geld zu scheffeln", schreibt ein anderer.

Große Sorgen um Lenas Gesundheit

Viele ihrer Fans sorgen sich aber auch um sie, befürchten, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte - oder sie zu stark abgenommen hat. Fakt ist: Viele können ihre Social Media-Pause gut verstehen - recht machen kann sie es schließlich eh niemandem!