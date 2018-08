Lena Meyer-Landrut: Schlimme Attacke auf die Sängerin!

Die Sängerin hat SCHON WIEDER ihre Tour verschoben! Verständnis haben dafür nur wenige …

Glücklich strahlt Lena Meyer-Landrut (27) in die Kamera und verkündet nach Monaten der Schaffenskrise stolz: „Wir sind im Studio und kommen voran. Es hakt nicht mehr.“ Und während sie so vor sich hin strahlte und prahlte, erwähnte sie noch schnell in einem Nebensatz: „Es gibt eine kleine Situation: Wir müssen die Tour verschieben.“ Wums! Das saß! Ein Fan stellte nüchtern fest: „Du hast die Tour doch schon mal verschoben. Sie sollte doch schon im Februar sein?“ So sachlich blieben nicht alle.

Lena Meyer-Landrut: Große Begeisterungsstürme blieben aus

Viele ließen ihrer Wut einfach freien Lauf: „Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Laufen und Gesehenwerden auf dem roten Teppich wichtiger ist als die Einhaltung der Termine von Konzerten. Professionell ist anders …“ Ein anderer regte sich auf: „Immer wieder wird verschoben, dafür ist mir mein Geld zu schade.“ Zwar hat Lena ihren enttäuschten Anhängern versprochen, Ende des Jahres ein „Entschädigungs- und Zeitüberbrückungskonzert“ zu geben, doch große Begeisterungsstürme blieben aus. Denn viele vermuten, was Lena nie zugeben würde: dass die Gründe fürs ständige Verschieben der lasche Ticketverkauf und die leeren Hallen sind.