Lena Meyer-Landrut: Schock-Foto! Ihr Fans sind verstört

hatte in letzter Zeit einiges um die Ohren. Sie veröffentlichte nicht nur ihr neues Album "Only Love, L", sondern ist derzeit auch auf großer Deutschland-Tour. Ihre Fans hält sie dabei via immer auf dem Laufenden. Doch ihr letztes Bild sorgte für Aufruhr...

Lena überraschte mit "Klebe-BH"

Denn die 28-Jährige überraschte mit einem Foto von sich, auf dem sie ihre Brüste mit Gaffer Tape abgeklebt hatte. Um ihren Hals trug Lena einen Maulkorb. Dazu schrieb sie: "Future Afterparty aus Wien – es war unglaublich. Die Freude ist riesig und die Trauer, dass es dann vorbei ist, auch. Ich freue mich auf euch und auf die beste Crew und Band der Welt. Das ist der erst der Anfang!"

"Das sieht nach AUA aus!"

Doch bei den Fans fiel der gewagte Look komplett durch. "Oh Gott was ist das?", "Ich finde dich ja absolut gut, was auch weiterhin so sein wird, aber das sieht absolut schrecklich aus. Auffallen um jeden Preis hast du nicht nötig", und "Das sieht nach AUA aus. Wo ist nur die hübsche UNGESTELLTE Lena hin?", kritisierten sie. Ein Follower wollte es genauer wissen: "Klebt das Panzertape direkt auf deiner Haut? Ohne vulgär klingen zu wollen, aber wenn das abzieht, sind da nicht zwei Stellen, die etwas mehr weh tun könnten? Wie hast du das gelöst? Sorry, aber die Frage beschäftigt mich gerade sehr."