Lena Meyer-Landrut: Schock-Unfall auf der Bühne!

begeistert mit ihren Bühnen-Shows regelmäßig die Fans. Doch bei einem Konzert in der Berliner Wuhlheide ging etwas schief...

Lena Meyer-Landrut: "Sie hat mir dabei einen halben Zahn ausgeschlagen"

"Wir haben am Samstagabend vor 17 000 Zuschauern in der Wuhlheide in Berlin gespielt, das war das totale Kontrastprogramm", erzählte Lena laut "Express" am Sonntag bei einem Geheimkonzert in Düsseldorf, bei dem nur 120 Fans vor Ort waren. Im gleichen Atemzug verriet sie, dass es einen Tag vorher zu einem Unfall kam. "Da hat sich eine meiner Tänzerinnen einen Takt zu früh bewegt und mir dabei einen halben Zahn ausgeschlagen."

Lena Meyer-Landrut: Abrechnung ihres Ex-Freundes?

Wie geht es Lena jetzt?

Ganz so dramatisch war der Vorfall dann wohl doch nicht. Ihre Beißerchen wurden mittlerweile wieder repariert. Universal gab wenig später Entwarnung - und erklärte, dass die Beschreibung von Lena "dezent ironisch" gemeint war. Da hat die Chartstürmerin ja nochmal Glück gehabt!

