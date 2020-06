Lena Meyer-Landrut: Schockierende News! Tour und Album abgesagt

In dem Youtube-Video möchte Lena ihre Fans auf den neusten Stand bringen. So erzählt sie, dass sie seit vergangenen Jahr Oktober an ihrem neuen Album arbeiten würde. Im Spätsommer dieses Jahres habe sie jedoch für sich entschieden, dass Album noch nicht zu veröffentlichen. Sie ist mit der bisherigen Arbeit nicht zufrieden. So sagt sie: "Ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass ich das was ich bis zu dem jetzigen Zeitpunkt gemacht habe einfach nicht richtig ist. Es hat sich einfach nicht so angefühlt als ob ich das mit euch teilen möchte (...)."