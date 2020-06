Lena Meyer-Landrut schockt Fans mit Mager-Taille

Doch nun postete die Sängerin ein Foto, das die Mager-Diskussion noch mal neu anfachte...

Bei Facebook veröffentlichte die ESC-Gewinnerin ein Bild, auf dem sie in figurbetonten Klamotten und in einem bauchfreien Oberteil posiert. Wie extrem dünn ihre Taille ist, kommt auf dem Bild richtig gut zur Geltung. Ob es an der Pose liegt - oder hat Lena tatsächlich noch mal ein paar Pfund mehr abgenommen? Die Fans reagieren jedenfalls alamiert. "Das sieht echt nimma gesund aus. Würde sagen, du hast ziemlich Untergewicht", "Ich kann das nicht mehr mit ansehen wie du immer dünner wirst!", "Dünn, dünner, Lena mh?", "Bei aller Liebe, das sieht echt nicht mehr schön aus", lauten die Kommentare.

Allerdings sei fairerweise erwähnt, dass die Pose mit leicht vorgebeugtem Oberkörper Lena sicherlich auch mal ein wenig schmaler wirken lässt als sie ohnehin schon ist. Andere nehmen die Sängerin deshalb auch in Schutz: "Lena sieht top aus!"