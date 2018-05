Lena Meyer-Landrut: Sensationelles Comeback! Jetzt ist es offiziell!

Darauf haben ihre Fans schon die ganze Zeit gewartet! Im vergangen Jahr gab Lena Meyer-Landrut bekannt, dass sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollte. Grund dafür war, dass sie wieder zu sich selber finden wollte, um neue kreative Kraft zu tanken. Dass sie dadurch bei ihren Fans großes Bedauern auslöste, ist klar. Viele warteten darauf, wann sich Lena endlich zurückmelden würde. Bis jetzt! Denn das Ausharren hat nun ein Ende! Wie die Sängerin jetzt verkündet, können sich ihre Fans schon bald auf ihr Comeback freuen!

Lena Meyer-Landrut: Freund Max von Helldorff steht ihr bei!

Lena Meyer-Landrut: Ihre Comeback steht vor der Tür!

Wie Lena jetzt in ihrem privaten "Instagram"-Account verkündet, können sich ihre Fans schon jetzt auf ihre Arbeit der letzten Monate freuen. So berichtet Lena: "Manchmal muss man sich einfach mal rausziehen und alle Ablenkungen ausschalten. Ich bin seit Jahren permanent „On“ und hab gemerkt, dass ich mich manchmal zerstreut fühlte und mich nicht wirklich auf die Musik konzentrieren konnte. Gedacht, gesagt, getan. In den letzten Wochen und Monaten bin ich los, habe geschrieben, gesungen, getanzt, geweint, gelacht. Habe Antworten gesucht und auch schon ein paar davon gefunden. Hab Songs geschrieben und darin meine Wahrheiten gelesen. Es hat gut getan und ebenso tut es gut wieder „zurück“ zu sein. Vieles ist entstanden, vieles ist noch am Entstehen, aber ich kann euch jetzt schon sagen: Ich freu mich so krass das alles bald mit euch teilen zu können. Es wird soooo nice (finde ich zumindest)." Dass diese ehrlichen Zeilen bei ihren Followers auf eine positive Resonanz stoßen, ist definitiv kaum verwunderlich...

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind begeistert...

Wie unter Lenas Post deutlich wird, können ihre Fans schon jetzt kaum erwarten, ihr Idol bald wieder zu bestaunen. So kommentieren sie: "Ich bin soo stolz auf dich! Danke für deine ehrlichen Worte, die du immer mit uns teilst! Es freut mich so, dass dir die Auszeit gut getan hat! Ich freu mich schon so auf alles was kommt" sowie "Ich freue mich auch schon sooo unglaublich." Wann Lena ihr neues Album offiziell veröffentlichen wird, ist noch nicht bekannt. Wir sind aber schon jetzt mächtig gespannt...