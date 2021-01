Lena Meyer-Landrut: Sie soll schwanger sein!

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, soll Lena schwanger sein! Am Samstagnachmittag erwischten sie Fans auf einem Parkplatzt vor einem Getränkemarkt mit Freund Mark Forster. Während er die Kisten ins Auto hob, stand sie in schwarzen Leggings und schwarzem Sweatshirt daneben. Unter ihrem Pulli zeichnete sich deutlich eine Babykugel ab. Der Größe ihres Bauches nach zu urteilen befindet sich die Sängerin schon in der zweiten Schwangerschaftshälfte.