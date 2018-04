Um Lena Meyer-Landrut ist es in den letzten Wochen ruhig geworden. Sie hat sich bewusst zurückgezogen. Sehr zur Trauer ihrer Fans. Doch jetzt meldet sich die Sängerin endlich zurück!

Lena Meyer-Landrut: Freund Max von Helldorff steht ihr jetzt bei!

Lena Meyer-Landrut meldet sich zurück!

Bei Instagram gibt Lena Meyer-Landrut endlich eine Lebenszeichen von sich. Und ihr Post ist vielsagend. Auf ihrem Account zeigt die 26-Jährige zahlreiche Zettel. Schriebt sie etwa an neuen Songs? Meldet sie sich bald mit neuer Musik zurück?

Die Fans freuen sich jedenfalls jetzt schon riesig über die Rückmeldung ihres Idols!

"Leni is back", "Wowww, jetzt schon deine besten Lyrics, I cannot wait" oder "Omg Lena, ich hab dich so vermisst", schreibe sie zahlreich unter den Beitrag von Lena Meyer-Landrut.

Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Apr 12, 2018 um 10:40 PDT

Lena Meyer-Landrut: Der Grund für ihre Pause!

Ende 2017 schockte Lena Meyer-Landrut ihre Fans. Sie legte ihre Karriere auf Eis, verschob die Veröffentlichung ihrer neuen Platte und auch die Tour! "Ich hab' mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich hab mich nicht sicher gefühlt", erklärte sie traurig.

Doch scheint Lena Meyer-Landrut endlich wieder Kraft zu tanken. Und wer weiß, vielleicht bekommen die Fans der Sängerin auch bald wieder was auf die Ohren....