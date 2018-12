Lena Meyer-Landrut: Sie spricht offen über ihre Ängste!

Reddit this

Wow! Was für eine Herzens-Beichte von Lena Meyer-Landrut!

ist wieder zurück und feierte am Freitag ihr großes Bühnen-Comeback bei "The Dome". Für Lena definitiv ein großer Schritt, schließlich gab sie vor einigen Monaten bekannt, dass sie sich eine Auszeit nehmen möchte, um neue Energie zu schöpfen. Umso schöner somit, dass ihr dies scheinbar gelungen ist. Doch damit nicht genug. In einer ehrlichen Beichte spricht Lena nun erstmals offen über ihre damit verbundenen Emotionen.

Lena Meyer-Landrut: Nippel-Blitzer!

Lena Meyer-Landrut spricht über ihre Ängste

Wie Lena nun berichtet, hat sie während ihrer Auszeit viel Zeit gehabt, um nachzudenken. So berichtet sie gegenüber "Prominent": "Ich glaube, ich kann mich ganz gut damit identifizieren, dass du sagst, dass man vor Veränderungen halt Angst hat und wenn man es dann macht, dass man sich danach besser fühlt und, ja, dass man irgendwie, keine Ahnung, dass man irgendwie versucht, der Angst nicht so viel Raum zu geben." Was für ehrliche Worte. Doch wie ging es Lena damit, ihrer Gedanken mit ihren Fans zu teilen?

Lena vertraute ihren Fans

Obwohl es für Lena definitiv kein leichter Schritt war, um sich mit ihren Emotionen an die Öffentlichkeit zu wenden, war sie sich sicher, dass ihr Verhalten für viele als Vorbild dienen kann. So fügt sie hinzu: "Das ist natürlich auch gefährlich, weil man damit ja angreifbar ist und damit eine 'Schwäche' zeigt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch für uns zu verstehen, dass sich öffnen und weich sein und diese 'Schwäche' zeigen, nämlich sich transparent zu machen, keine Schwäche ist, sondern eine absolute Stärke ist, weil das so vielen Leuten auch hilft."