Lena Meyer-Landrut: Süße Flirt-Beichte!

Die Trennung von und ihrem langjährigen Freund Max von Helldorf war für viele Fans ein großer Schock. Immerhin waren die beiden acht Jahre lang ein Paar. An das Leben als Single müssen sie sich nun erst einmal gewöhnen...

Männer dürfen sie ansprechen

In einem Interview mit spricht die Sängerin jetzt über die Zeit nach dem Liebes-Aus. Als sie danach gefragt wird, ob man sie denn ansprechen darf, wenn man sie attraktiv findet, hat sie eine deutliche Antwort parat. „Natürlich. Na klar darf man mich ansprechen. ‚Hallo, freut mich, dich kennenzulernen!‘ Dann sage ich ‚Hallo, freut mich auch, dich kennenzulernen!‘“ Nun muss ihr nur noch der richtige Mann im richtigen Augenblick begegnen.

Bis es soweit ist, will die 27-Jährige an sich arbeiten. „Es gibt so einen schönen Spruch: Wie soll man Liebe geben, wenn man keine Liebe für sich selber hat? Und das ist, glaube ich, so der allererste Weg. Und ja, da bin ich noch, da bin ich noch dabei, bei dem Weg", erklärte sie gerade erst bei "Leute heute".