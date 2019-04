Lena Meyer-Landrut: Süße Liebeserklärung von Faisal Kawusi

Faisal Kawusi macht nicht nur auf der Tanzfläche eine gute Figur. Auch als Synchronsprecher leistet er durchaus gute Arbeit. Nun lieh er dem Bären Boomer im Animationsfilm „Willkommen im Wunder Park“ seine Stimme – eine absolute Premiere!

Faisal Kawusi war in Lena Meyer-Landrut verknallt

Im Gespräch mit „BILD“ verriet der 27-Jährige nun, dass er vor einigen Jahren total in verschossen war. Die Sängerin hat ebenfalls eine Sprechrolle in dem Film ergattert.„Ich muss sagen: Früher war ich verliebt in Lena“, so Faisal. „Jetzt nutze ich die Chance, das mal öffentlich zu beichten. Als Teenie, als Lena angefangen hat mit der Musik, war ich mega verknallt. Bis heute haben wir uns aber nie getroffen. Vielleicht wird sich die eine oder andere Chance ergeben.“

Im Januar verkündete Lena die Trennung von ihrem langjährigen Freund Max von Helldorff. "Ich bin für die letzten acht Jahre unglaublich dankbar und freue mich, all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können“, verkündete sie. Alle Zeichen stehen also auf Neuanfang…