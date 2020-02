Lena Meyer-Landrut: Trauriges Fazit! Sie zieht eine bittere Bilanz!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl die Sängerin mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur ist, wendet sie sich nun mit einem emotionalen Geständnis an ihre Fans...

Lena Meyer-Landrut: Krasse Typveränderung! Sie ist nicht wiederzuerkennen

Lena Meyer-Landrut könnte so glücklich sein

Eigentlich hat Lena Meyer-Landrut allen Grund zur Freude. Die ist nicht nur mit ihrer Arbeit mega erfolgreich, auch privat könnte es für Lena nicht besser laufen. Erst kürzlich wurde nämlich bekannt gegeben, dass sie in Mark Forster einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch jetzt das Traurige. Wie Lena nun berichtet, setzt ihr das Leben als Promi teilweise mehr zu, als viele Ihrer Fans vermuten. Doch was ist der Grund dafür?

Lena bricht ihr Schweigen

Wie Lena jetzt erklärt, kann sie teilweise immer noch nicht glauben, dass sie sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Promi-Welt etablieren konnte. So erklärt sie im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Ich kann es bis heute nicht richtig begreifen, was mir da passiert ist. Ich fühle mich überfordert, immer noch." Ebenfalls ergänzt sie: "Das kann nicht ich gewesen sein. Es fühlt sich an wie ein anderes Leben." Wow! Definitiv ehrliche Worte, die intime Einblick in ihr Innerstes geben. Ob uns Lena in der nächsten Zeit mit noch mehr privaten Details versorgen wird? Wir können gespannt sein...

