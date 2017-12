Ihr Abschied ist ein Neuanfang - und der hat ganz viel mit ihrer großen Liebe zu tun. Mit Freund Max verwirklicht sie sich jetzt ihren großen Traum...

Nach dem Lied „Satellite“, mit dem für sie alles anfing, bricht es auf der Bühne des Kölner Gloria-Theaters aus ihr heraus. Mit Tränen in den Augen sagt Lena Meyer-Landrut, dass es „Zeit für etwas Neues“ ist und dass sie „niemanden mehr verarschen will“. Die 26-Jährige ist emotional, aber mit sich im Reinen, wirkt nicht mehr so zerbrechlich wie früher. Sie freut sich auf die Zukunft, das spürt man.

Lena Meyer-Landrut lüftet Baby-Geheimnis!

„End of Chapter One“ („Ende des ersten Kapitels“) ist das Konzertmotto. Das nächste Kapitel scheint privat schon beschlossen. Es heißt ja, dass Menschen sich alle sieben Jahre völlig ändern. Bei Lena passt das: Mit dem Grand-Prix-Sieg 2010 wurde sie zum Star, jetzt zieht sie sich zurück. „Es war ein Prozess voller Gedanken und Gefühle“, sagte sie ihren Fans auf YouTube. Und: „Ich habe alles über Bord geworfen.“ Ihre Bedenken, große Gefühle zu zeigen – auch das hat knapp sieben Jahre gedauert.

Lena Meyer-Landrut zeigt ihre Gefühle ganz offen

Lena zeigt sich jetzt offen und verliebt mit ihrem Freund Max von Helldorff, widmete ihm das Lied „Lost In You“. „Ich feiere das Gefühl, mich in der Liebe zu verlieren“, postete sie dazu. Genau das hat sie in den letzten Monaten offensichtlich getan. Und dabei herausgefunden, was sie jetzt wirklich will. „Kinder sind für mich kein Plan B, sondern gehören in den Plan A mit hinein“, hat Lena mal gesagt. „Ich will eine Familie, wenn mein Gefühl mir das sagt.“ Und nun gibt es offenbar tolle Neuigkeiten!

