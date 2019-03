Lena Meyer-Landrut: Überraschende Liebeserklärung!

Reddit this

Manche Liebeserklärungen haben sich wirklich in sich. Das kann auch Lena Meyer-Landrut bezeugen...

scheut sich nicht davor, Gefühle zu zeigen. Auf ihrem -Account überraschte sie ihre Fans nun mit einem Video, in dem sie Tränen in den Augen hat. "Ich sitze gerade im Auto und muss ein bisschen weinen", gesteht sie. Doch was ist passiert?

Lena Meyer-Landrut: Süße Liebeserklärung

Der Grund für ihren Gefühlsausbruch ist eine Liebeserklärung, die sie von bekommen hat. Die beiden sind schon seit langem gute Freundinnen und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander. Auf Instagram schwärmte die 41-Jährige nun in den höchsten Tönen von Lena:

"Wir kennen uns schon sehr lang und sehr gut. Du hast mir beigebracht zu weinen und weich zu sein. Du verurteilst nicht. Nie", schreibt sie zu einem Knutsch-Foto von sich und ihrer Freundin. "Dein Herz ist zu groß und zu gut. Kennst keinen Neid, keine Missgunst, keine Rache, keinen Hass. Krass. (...) Ich liebe dich Lena."

Kein Wunder, dass der Sängerin bei so süßen Worten die Tränen kommen...