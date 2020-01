Lena Meyer-Landrut und Mark Forster: Bittere Liebes-News

Hat sich da etwa klammheimlich ein neues Traumpaar der deutschen Musikszene gefunden? Schon seit Monaten sollen Lena Meyer-Landrut (28) und Mark Forster (36) zusammen sein. Ihr sehr unterschiedlicher Umgang mit Öffentlichkeit birgt allerdings reichlich Konfliktpotenzial …

Oberflächlich betrachtet sind die beiden perfekt füreinander. Beide sind erfolgreiche Sänger, arbeiten seit fünf Jahren für dieselben -Formate und haben einen ähnlichen Humor. Sie verstehen sich schon länger bestens, im soll dann aus Freundschaft Liebe geworden sein – das berichten jetzt Insider. Lena und Mark hielten sich bisher zurück, vermutlich wird es auch nie eine offizielle Bestätigung geben. Jedenfalls nicht von Mark, der sein Privatleben streng privat zu halten pflegt.

Kann die Liebe von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gutgehen?

Über seine Ex weiß man beispielsweise nur, dass er mehr als zehn Jahre mit ihr zusammen gewesen sein soll – bis im Sommer plötzlich Schluss war. Hat er seine Beziehung für Lena beendet? Der Zeitpunkt ist zumindest verdächtig… Anders als Mark scheut Lena sich nicht, ihre Gefühle und Gedanken per Social Media mit den Fans zu teilen, plaudert auch in Interviews öfter mal private Befindlichkeiten aus.

Ob Mark auf Dauer mit so viel Offenheit klarkommt? Ob Lena sich ihm zuliebe etwas zurücknimmt? Aus ihrem Umfeld heißt es: „Mark gibt ihr Boden und ist ein erwachsener Mensch, das war in ihrer anderen Beziehung am Ende nicht mehr so.“ Klingt eigentlich vielversprechend. Man kann für die beiden nur hoffen, dass die Gegensätze am Ende nicht die Gemeinsamkeiten übertrumpfen...