Lena Meyer-Landrut & Mark Forster: Heimliche Hochzeit?

Das die beiden ein Paar sind, hat viele zunächst überrascht. Die 29-Jährige und der Songwriter sind seit vielen Jahren befreundet. Und sie haben auch zusammen gearbeitet, saßen gemeinsam bei "The Voice of Germany" in der Jury. Und auch bei "Sing meinen Song" saßen sie auf einer Couch. Was immer schon auffiel: Der 38-Jährige und die Beauty sind auf einer Wellenlänge, haben immer viel Spaß zusammen.

Gefunkt hat es aber erst später. Seit dem Spätsommer 2019 sollen sie in einer Beziehung sein. Nun sind sie offenbar auch auf dem Papier Mann und Frau...

Im VIDEO seht ihr Lena Meyer-Landrut im Interview: