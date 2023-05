Lena Meyer-Landrut & Mark Forster: Jaa, jetzt kann es jeder sehen

So ist nämlich unter Lenas Beitrag zu sehen, dass sich neben allerhand Fan-Likes auch ein Like von Musikerkollege Mark Forster finden lässt! Für die Anhänger der Beauty sicherlich eine ganz besondere Überraschung! Schließlich zeigt Mark mit seinem Like, dass zwischen ihm und Lena auch fernab der großen Showbühnen jede Menge Sympathie zu finden ist. Schon bei "Sing meinen Song" bewiesen Lena und Mark, dass sie sich super verstehen! Scheinbar setzt sich dieses Bombenverhältnis auch im Alltag weiter fort. Doch Mark ist nicht der einzige Promikollege, dem das Bild von Lena gefällt. So gesellen sich auch Vera Int-Veen und Joko Winterscheidt zu der "Like-Community" unter Lenas Beitrag.

Ob wir Lena und Mark wohl demnächst nochmal bei gemeinsamen Projekten sehen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

