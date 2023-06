Lena Meyer-Landrut: "Viel passiert!" Jetzt spricht sie über das Aus

Jetzt ist Lena wieder zurück mit ihrer neuen Single "What I Want". Sie selbst bezeichnet den Song als "Anfang eines neuen Kapitels". In einer Pressemitteilung erklärt die "ESC"-Gewinnerin auch, warum die Fans so lange auf musikalischen Nachschub warten mussten. "In meinem Leben ist in der letzten Zeit so viel neben der Musik passiert, so dass ich mich eine Weile zurückgezogen habe."