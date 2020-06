Lena Meyer-Landrut: Vom Satellite zur Sesamstraße

Geburtstag der Kindersendung. Der TV-Klassiker präsentiert sich noch in diesem Jahr im neuen Gewand.

"Wer, wie, was", der Titelsong der Kultsendung "Sesamstraße", wird ab Oktober 2012 von Lena Meyer-Landrut, der Eurovision Song Contest-Gewinnerin 2010, interpretiert. Die "groovige Pop-Version" des Liedes trällert Lena Meyer-Landrut aber nicht allein. Begleitet wird sie von "Elmo, dem kleinen roten Monster, auf der Trompete", heißt es in der Mitteilung des Kindersenders KiKA.

Der Grund für die Veränderung ist der im Januar 2013 anstehende runde Geburtstag der deutschen Version der "Sesamstraße". Außerdem neu: die Kulisse der "Sesamstraße". "Als Gastgeber des Fernsehklassikers präsentiert Elmo nun die Sesamstraße direkt aus seinem Spielehaus", so der Sender.

Die neue "Sesamstraße" geht ab 1. Oktober 2012 auf Sendung.

