Lena Meyer-Landrut: Wilde Nacht! Das passierte wirklich im Hotel

Seit sie sich vor einigen Wochen von ihrem langjährigen Freund Max von Helldorff getrennt hat, wird (27) mit einem Promi-Mann nach dem anderen gesichtet. Vergangene Woche etwa war sie zu Gast bei der Album-Release-Party von Teenie-Star Mike Singer (19) – und da ging es ganz schön heiß her…

Laute Musik ertönt aus den Boxen, es wird wild getanzt, Lena trinkt ausgelassen einen großen Schluck aus ihrem Glas und filmt alles mit ihrem Handy. Auch als sie plötzlich von Mike Singer überschwänglich auf die Wange geküsst wird, hält sie drauf… Oha, werden wir da etwa Zeuge einer Flirt-Attacke? Mike und Lena kennen sich schon seit 2013: Damals war die Sängerin der Coach für den „The Voice Kids“-Kandidaten. Doch auch viele Jahre später haben sich die Musiker nicht aus den Augen verloren…

Lena Meyer-Landrut lässt es krachen

Und haben es jetzt vielleicht auch nach der Party noch zusammen im Hotel krachen lassen? Denn Mike zeigte seinen Insta-Followern kurz darauf noch ein völlig zerstörtes Hotelzimmer: Eine Stehlampe und mehrere Kissen lagen da neben Scherben und anderem Müll auf dem Boden. War Lena wirklich dabei bei dieser wilden Rockstar-Sause? Auffällig ist jedenfalls: Seit sich die Sängerin im Januar von Langzeitfreund Max von Helldorff trennte, scheint sie ihr Single-Leben in vollen Zügen zu genießen – und kann sich vor männlichen Verehrern kaum retten! Beispiele gefällig? Profi-Kicker liked schon länger fast jedes Instagram-Foto der 27-Jährigen, Elyas M’Barek war in der „NDR Talk Show“ sichtlich angetan von ihr, und auch erwähnt sie immer wieder in seinen Insta-Storys… Tja Lena, wer die Wahl hat, hat eben auch die Qual…