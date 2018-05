Lena Meyer-Landrut: Wundervolle News! Darauf haben ihre Fans gewartet!

Lange war es still um Lena Meyer-Landrut. Nachdem die schöne Brünette im vergangenen Jahr eine kleine Auszeit für sich ankündigte, warteten ihre Fans sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen ihres Idols. Bis jetzt! Erst vor Kurzem meldete sich Lena mit einem "Instagram"-Post erneut zu Wort. Die Resonanz darauf: Absolut euphorisch! Doch damit nicht genug! Lena scheint nun wieder voll und ganz in ihrem "alten" Promi-Leben angekommen zu sein. Dies wird zumindest anhand der neusten Nachrichten deutlich...

Lena Meyer-Landrut: Sie meldet sich zurück - und ihre Fans flippen aus!

Lena Meyer-Landrut: Überraschend Neuigkeiten!

Seitdem sich Lena bei ihren Fans erneut zu Wort meldete, überschlagen sich die Meldungen über die 26-Jährige. Dabei steht vor allem ihre Musik im Fokus der Berichterstattung. Der Grund dafür: Lena postet bei "Instagram" immer wieder Bilder, die sie bei der Arbeit im Studio zeigen. So auch einer ihrer neusten Schnappschüsse, den sie mit den Worten kommentiert: "Trying to find out which word is right, which Melody is perfect." Das dies bei ihren Followers auf große Freude stößt, ist klar...

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind aus dem Häuschen

Das Lenas treue Followers von Lenas kleinem "Comeback" noch mehr als begeistert sind, wird vor allem anhand der "Instagram"-Kommentare deutlich. So schreiben sie unter den Post der 26-Jährigen: "Schaffst du! Bist die Beste! Ich glaub an dich!" sowie "Lass dir die Zeit, die DU brauchst. Ich freue mich trotzdem sehr wieder von dir zu hören. Wir stehen immer hinter dir!!! Ich freue mich schon sooooo auf das neue Album. Es dauert jetzt länger, aber dafür wird es umso besser." Mehr Fan-Liebe geht absolut nicht!