Lena Meyer-Landrut zeigt erstmals ihren Freund

hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit eigentlich raus. Umso überraschender ist das neuste Posting: Die Sängerin hat erstmals ihren Freund gezeigt.

Seit mittlerweile 8 Jahren ist Lena Meyer-Landrut mit Max zusammen. Zwar hatte sie schon mal ein Pärchen-Foto gepostet - darauf war ihr Freund aber nie richtig zu sehen. Nun zeigt sie ihn bei in voller Pracht.

Lena Meyer-Landrut: Süßes Selfie mit Max

Die beiden schauen lässig in die Kamera, strahlen und tragen Sonnenbrillen. Dabei schmusen sie auf der Couch. Hach, wirklich süß!

Instagram / Lena-Meyer Landrut

Auch die Fans finden, dass Lena Meyer-Landrut und Max einfach ein total süßes Paar sind. "Awwr, so schöne Bilder! Da hättet ihr wohl ne Menge Spaß" oder "Ihr seid so süß" schreiben die Fans in den Kommentaren. Ob sie künftig jetzt weitere Schnappschüsse mit ihrem Freund postet oder war es doch eine einmalige Aktion? Das bleibt noch abzuwarten...