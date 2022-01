Leni Klum: Das hätte keiner erwartet!

So hätten wir die Tochter von Kult-Blondine Heidi Klum ja gar nicht wiedererkannt. Leni selbst fragt ihre Fans "Notice anything differnet?" zu deutsch "Fällt euch ein Unterscheid auf?". Natürlich! Ihre Fans sind aus dem Häuschen und überschütten die Neu-Brünette mit Komplimenten: "Dunkel steht Dir besser mit dem Kontrast zu den Augen" oder "Wow brünette steht dir auch sehr gut". Auch ihr größter Fan, Mama Heidi, ließ es sich nicht nehmen den Schnappschuss zu kommentieren und schrieb stolz: "You are beautiful in any hair colour" also "Du bist wunderschön mit jeder Haarfarbe". Da hat sie allerdings recht - und ein bisschen Abwechslung macht sie für verschiedene Model-Jobs nur noch wandelbarer.

Was wohl ihre Bezugsperson Bill Kaulitz zu dieser Typveränderung sagt? Wie Leni zu dem Bruder von Heidis Mann Tom Kaulitz steht, erfährst du im Video: