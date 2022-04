Leni Klum: Jetzt schnappt sie Mama Heidi den Job weg

Die 17-Jährige würde eines Tages nämlich gerne in die Fußstapfen ihrer berühmtem Mama treten und "Germany's next Topmodel" moderieren. "Ich müsste erst mal besser Deutsch lernen. Die Hälfte der Models würde mich wahrscheinlich nicht verstehen. Aber wenn mein Deutsch besser ist, wieso nicht? Ich werde schon dieses Jahr bei ‚Germany’s next Topmodel‘ dabei sein. Ich darf nur nicht verraten, in welcher Rolle, das ist eine Überraschung", so das Nachwuchsmodel.

