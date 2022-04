Leni Klum: Magerwahn! Diese Bilder sind erschreckend

Auf aktuellen Bildern zeigt sich das Nachwuchsmodel so zerbrechlich wie nie, die Taille der 17-Jährigen wirkt fast schon unnatürlich schmal – daran ändert auch das ständige "Guckt mal, ich esse schon wieder!"-Futtern für die Follower nichts… Was ist passiert?

Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte die kleine Klum doch noch deutlich mehr auf den Rippen, ließ sich bei Familienausflügen Pizza und Pasta schmecken! Und im Netz wurde Leni für ihre Kurven gefeiert. Doch für die internationale Laufstegkarriere, die Leni nach eigener Aussage anstrebt, geht der Teenie jetzt wohl doch lieber auf Nummer sicher – und passt sich dem noch immer vorherrschenden Body-Diktat der Fashion-Branche an. Statt Genuss-Food gibt’s jetzt Grünzeug. "Als wir in Deutschland waren, hab ich fast nur Salat gegessen", berichtete Heidis Tochter fast schon stolz im Interview mit "Red". Und während eines Shootings für Turnschuhe schlürfte Leni in der Drehpause jetzt einen Frucht-Smoothie, statt wie sonst auch mal Schoki zu naschen. Verzicht ist angesagt!