Leni Klum: Radikal-Entscheidung! Sie zeigt sich komplett verändert

Kurz bevor sich das Nachwuchs-Model mit ihrer neuen Frisur ziegt, teasert sie die Radikal-Veränderung bereits an und schreibt zu einem Bild, auf dem sie noch mit langen Haaren zu sehen ist: "Etwas ist passiert...ratet mal was". Kurz darauf lässt sie verlauten: "Heute scheiden wir meine Haare zu einem Long Bob und ich mache das, weil ich einfach wirklich eine Veränderung brauche". Gesagt, getan - mit Styling Partner ghd Deutschland strahlt die Beauty wenig später mit ihrer neuen Frisur in die Kamera. Mit ihrem "new me", zu deutsch "neuen Ich" scheint die 18-Jährige jetzt wohl mehr als glücklich zu sein.

Schon zuletzt zeigte sich Leni Klum komplett verändert. Mehr dazu erfährst du im Video: