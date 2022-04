Leni Klum: Süßes Liebes-Update! Jetzt zeigen sie es allen

Wie süß! Dass die Tochter von Heidi Klum nicht nur in der Mode-Welt durchstartet sondern auch bereits in der Liebe ihr großes Glück gefunden hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky machen aus ihrer Beziehung kein Geheimnis und zeigen sich immer wieder turtelnd im Netz. Doch nun fehlte schon eine Weile jegliche Spur von neuem Couple-Content der beiden. Lief es etwa nicht mehr ganz so gut mit ihrem Aris? Mit diesem Schnappschuss räumt Leni jetzt mit den Krisen-Gerüchten auf.