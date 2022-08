Leni Klum: Traurige Trennung! Sie wird zur Herzensbrecherin

Heidi Klum weiß nur allzu gut, dass der Big Apple keine verträumte Kleinstadt ist – hier tobt das Leben, und zwar rund um die Uhr. Und kann einen lebenshungrigen Teenager fernab der mütterlichen Kontrolle schon mal in Versuchung bringen. Heidi zeigt sich jedenfalls besorgt: "Bedauerlicherweise zieht sie von zu Hause aus", sagte sie im Interview. "Das ist natürlich traurig." Die Modelmama hat wohl auch deshalb Bedenken, weil sie selbst einst der Karriere wegen nach New York ging – und nicht nur gute Erinnerungen an diese Zeit hat. "Ich war immer so ein kleiner Angsthase vor Drogen und zu viel Party, falschen Leuten", erinnert sie sich. "Ich glaube, das kommt auch einfach von meiner Erziehung. Nicht, weil ich eine Streberin war oder so. Ich habe einfach Angst gehabt, in New York als 18-jähriges Mädchen rumzulaufen und da in irgendwas reinzurutschen."

Ihre Sorgen um Leni scheinen nicht ganz unbegründet. Heidis Älteste steckt in einer rebellischen Phase und distanziert sich immer mehr von ihrer Mutter, schwänzte zuletzt sogar den traditionellen Familienurlaub rund um den Hochzeitstag von Heidi und Ehemann Tom Kaulitz (32). Dass sie wegen der freizügigen Selbstdarstellung und demonstrativen Tom-Turtelei ihrer Mama oft am liebsten im Erdboden versinken würde, gab Leni schon des Öfteren zu. "So, wie du dich benimmst (…), zum Beispiel die Tänze, die du manchmal machst. Ja, mir ist das ein wenig peinlich!", warf sie Heidi gerade in einem gemeinsamen Interview an den Kopf.