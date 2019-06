Leonard Freier & Caona: Baby-Drama

Seit einem Jahr sind und Caona jetzt verheiratet. Trotzdem sorgten sie schon für traurige Schlagzeilen. Denn erst vor kurzem erklärte , dass die Ehe der beiden auf der Kippe steht. Mittlerweile haben sich zwar wieder zusammengerauft, doch ein Thema steht offensichtlich immer noch zwischen ihnen...

Leonard Freier nach Ehe-Krise: Jetzt spricht er Klartext!

Leonard Freier & Caona: Zoff ums Baby?

Wie Leonard Freier jetzt nämlich gegenüber ausplaudert, will Caona unbedingt ein Baby! "Ganz oft! Mach mir ein Baby", fordert die Blondine von ihrem Schatz. Blöd nur, dass der 34-Jährige das ganz anders sieht. "Im Moment finde ich ein zweites Baby eine ziemlich große Herausforderung", gesteht er. Oje, ob da der Haussegen wieder schief hängt?

Auch die gemeinsame Tochter Aurora wünscht sich unbedingt ein Geschwisterchen. Ob sie ihren Papa vielleicht dazu überreden kann?

Leonard Freier und Caona mussten um ihre Ehe kämpfen

Bleibt zu hoffen, dass sich das Ehepaar am Ende doch noch einig wird. Denn schon im ersten Jahr mussten sie hart um ihr Glück kämpfen. "Jede Beziehung durchlebt Höhen und Tiefen. In jeder Partnerschaft gibt es auch mal Schwierigkeiten", gestand der Berliner vor knapp zwei Monaten. Doch er wollte es einfach nicht wahrhaben und arbeitet an seiner Liebe! "Ich habe mein Leben inzwischen umgekrempelt, bin trotz meines Berufs mindestens dreimal die Woche daheim und gehe nicht mehr auf Abendveranstaltungen", so der -Star weiter.

Denn für ihn war eines klar: "Die wenigsten sind bereit zu geben was es braucht, um langfristig eine funktionierende Beziehung zu führen. Das ist der Unterschied: ich kämpfe um meine Ehe!" Mit Erfolg...