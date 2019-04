Leonard Freier: Ehe-Drama nach 10 Monaten

Es sollte für immer halten. Doch aktuell steht es nicht gut um die Ehe von und Caona - und das nach nur zehn Monaten!

Leonard Freier: Einbruchs-Drama!

Leonard Freier: Schlimme Ehe-Krise

Im Juni feierten Caona und Leonard Freier ihre Traumhochzeit - die wurde natürlich promilike komplett bei begleitet. Doch danach ist es still um das Paar geworden. Jetzt der Schock: Die Ehe der beiden steht jetzt schon auf der Kippe!

Gegenüber "Bild" bestätigt Leonard Freier: "Ja, wir kämpfen um unsere Ehe. Die Situation ist aktuell nicht sehr einfach." Und weiter: "Wir stecken in einer schwierigen Phase. Wir haben nach der Hochzeit einfach so weitergemacht, wie wir es vorher gemacht haben. Das war ein Fehler. Wir haben uns inzwischen jeder für sich in völlig andere Richtungen entwickelt."

Leonard Freier kämpft um die Liebe

Das es so schnell zwischen dem Paar kriselt, hat wohl keiner kommen sehen. Der Ex-Bachelor und seine Frau waren bereits sechs Jahre zusammen, als sie sich 2016 trennten.Danach ging der Rosenkavalier auf Frauensuche im . Am Ende landete er aber doch wieder bei seiner Ex. Das Happy End: Die Hochzeit der beiden. Vor allem für die gemeinsame Tochter ein großes Ereignis. Doch jetzt scheint das Glück in Gefahr.

Doch so leicht will der 34-Jährige nicht das Handtuch werfen. "Es wäre sehr schade, wenn wir es nicht schaffen würden. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben", verrät er weiter.