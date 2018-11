Leonard Freier: Einbruchs-Drama!

Vor knapp einem Monat erhielten Ex-Bachelor Leonard Freier (33) und seine Frau Caona eine schockierende Nachricht: In ihr Restaurant wurde eingebrochen! Am Morgen nach dem Vorfall informierte die Polizei die Inhaber. Auch wenn die Einbrecher keinen größeren Schaden in dem Lokal anrichteten, Caona konnte ihre Wut über die Tat kaum zurückhalten. Denn die Gauner hatten unter anderem eine Spardose gestohlen, die Spenden für ein Kinderheim enthielt.

Ex-Bachelor Leonard und seine Caona: Angstzustände nach dem Einbruch

Doch auch wenn der Einbruch nun schon eine Weile her ist, das Paar kann immer noch nicht mit der Tat abschließen. "Das ist natürlich furchtbar für die ganze Familie und leider sind die Täter noch nicht gefasst worden, was ja bei so einem Einbruch immer wieder schwierig ist heutzutage", erzählt Leonard Freier, Bachelor 2016, in einem Interview mit Promiflash. Neben seiner Wut über das gestohlene Geld, bereitet ihm noch eine andere Sache Sorgen. "Meine Frau fühlt sich natürlich unwohl, das heißt jetzt abends, wenn sie das Lokal verlässt, schaut sie, dass sie eben nicht mehr alleine ist, sondern mindestens zu zweit", erklärt der Ex-Bachelor. Etwas Sicherheit gebe ihr ein seit dem Einbruch installierter Bewegungsmelder. Bleibt zu hoffen, dass die Täter schnell gefasst werden und Caona sich dann endlich wieder wohl fühlt in ihrem Lokal.