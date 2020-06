Leonard Freier: Große Sorge um seine Gesundheit!

Erst im März brach Leonard Freier plötzlich im Park in Berlin zusammen. Er dachte sofort an einen Herzinfarkt! Zum Glück war es aber nur ein Schwächeanfall. "Ich war beim Joggen im Park am frühen Abend nach einem langen Arbeitstag. Ich hatte die Nacht zuvor wenig geschlafen und an dem Tag auch wenig gegessen", verriet er damals gegenüber "Closer".

Der 32-Jährige sollte wirklich besser auf sich aufpassen....