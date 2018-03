Leonard Freier hat sich verlobt!

Jetzt macht Ex-Bachelor Leonard Freier endgültig Nägel mit Köpfen! Der RTL-Star hat sich ganz offiziell mit seiner Freundin Caona verlobt!

Leonard Freier: So süß gewann er seine Caona zurück

Leonard Freier: "She said yes!"

Bei Instagram lässt Leonard Freier alle an seinem Glück teilhaben. Der 33-Jährige ging im Disneyland Paris vor seiner Liebsten auf die Knie! Er schreibt: "SHE SAID YES! Es waren drei wundervolle Tage hier im @disneylandparis. Jedoch war das größte Highlight - unsere Verlobung. Nach all der Zeit habe ich mich dafür entschieden Caona endlich zu meiner Frau zu nehmen. Sie ist die Mutter meiner Tochter und ich kann mir keine bessere Frau an meiner Seite vorstellen. Es gab einige Umwege in den letzten Jahren, das hat uns aber nie von unserem Ziel abgebracht. Wenn ich dich ansehe, sehe ich meine Zukunft."

Ein Beitrag geteilt von Leonard Freier (@leonard.freier) am Mär 6, 2018 um 9:46 PST

Leonard Freier wird die Mutter seiner Tochter heiraten!

Die Verlobung ist Happy End für die kleine Familie. Leonard Freier und Caona haben bereits eine Tochter zusammen. Doch die Liebe zerbrach nach der Geburt. Der Junggeselle suchte danach die Liebe im TV und versuchte sein Glück auch mit Promi-Lady Angelina Heger. Doch sein Herz gehörte offenbar schon immer zu Caona. Vor einige Monaten machten die beiden dann endlich das Liebescomeback offiziell.

Jetzt wollen sie auch Mann und Frau werden. Und vor allem für eine, dürfte die weidergefundene Liebe das schönste sein: Ihre kleine Tochter. Denn jetzt sind Mama und Papa endlich vereint....