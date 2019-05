Leonard Freier nach Ehe-Krise: Jetzt spricht er Klartext!

Reddit this

Erst vor einigen Wochen berichtete Leonard Freier seinen Fans, dass es bei ihm und seiner Ehefrau Caona in ihrer Ehe überhaupt nicht rosig aussieht. Wir haben Leonard beim "Milka Charity Blobbing"-Event getroffen und nachgefragt, wie es aktuell um die beiden steht...

Vor knapp vier Wochen meldete sich bei seinen Fans via zu Wort und berichtete, dass er und Ehefrau Caona aktuell schwere Zeiten durchleben. Doch konnten die beiden ihr Ehe-Tief mittlerweile hinter sich lassen?

Leonard Freier plaudert über sein Ehe-Leben mit Caona

Wie Leonard Freier berichtet, haben er und Caona immer wieder einige Punkte, bei denen sie nicht miteinander d'ac­cord gehen. Für die beiden ist dies jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. So erklärt Leonard gegenüber "InTouch-Online": "Meine Frau und ich haben Probleme in unserer Ehe, aber ich glaube das hat jedes Paar. Wir sprechen bloß frei darüber. Es kann nicht immer alles friede Freude Eierkuchen sein, es gibt auch mal schwierige Zeiten." Er fügt hinzu: "Der Unterschied zu vielen anderen Paaren ist aber einfach, dass wir nicht aufgeben. Es ist ja leicht aufzugeben, alles wegzuschmeißen." Vor allem für ihre Tochter wollen Leonard und Caona ein Vorbild sein.

Leonard und Caona arbeiten an ihrer Ehe

Obwohl viele Promi-Paare schon bei den geringsten Problemen auseinanderlaufen, vertritt der Ex-Bachelor eine ganz klare Meinung: "Ich arbeite an mir und an unserer Beziehung. Damit unsere Familie bestehen bleibt uns meine Frau macht das genauso. Und wir schaffen das!" Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Leonard und seine Caona sind auch trotz einiger Hürden ein absolutes Traumpaar!