Leonard Freier: Öffentliche Liebeserklärung auf Instagram

Leonard Freier wurde lange nicht mehr in weiblicher Begleitung gesehen. Umso überraschender war es für die Fans, als plötzlich Fotos von ihm und seiner Ex-Freundin Caona auftauchten.

Nun äußert sich der 32-Jährige auf seiner Instagram-Seite zu seiner neu aufgeblühten Liebe. „Caona und ich sind nun seit einiger Zeit wieder ein Paar. Wir haben lange überlegt, ob wir das für uns behalten“, erklärt er. „Doch ich möchte den Menschen, den ich liebe, an meiner Seite wissen und tolle Momente gemeinsam erleben und mich nicht verstecken müssen. Deshalb werdet ihr uns in Zukunft wohl öfter zusammen sehen.“

Ein Beitrag geteilt von Leonard Freier (@leonard.freier) am 8. Dez 2017 um 0:58 Uhr

Dazu postet er einen süßen Schnappschuss von sich und seinem Schatz, auf dem sie sich vielsagend in die Augen schauen. Die Fans scheinen sich sehr für den Ex-Bachelor zu freuen und hinterlassen unter dem Foto ihre Glückwünsche. „Es kommt zusammen, was zusammen gehört und für die kleine Prinzessin ist es auch das Beste“, kommentiert ein User und spielt damit auf die gemeinsame Tochter der beiden an.