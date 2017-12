Leonard Freier: So süß gewann er seine Caona zurück

Liebes-Comeback bei Leonard Freier!

Erst vor Kurzem machte der ehemalige RTL-Bachelor publik, dass er wieder mit Ex-Freundin Caona zusammen ist.

Dass die Mutter seiner kleinen Tochter die Richtige ist, war dem 32-Jährigen schon länger klar - doch seine ehemalige Flamme zurückzugewinnen, war gar nicht so leicht!

Im Interview mit Promiflash erklärte Leonard Freier, dass er mit seinen Avancen bei Ex Caona zunächst auf taube Ohren stieß - und sich deshalb ganz spezielle Hilfe organisieren musste:

"Ich bin zu ihrer Mutter gegangen und habe gesagt, dass ich erkannt habe, dass Caona die Liebe meines Lebens ist, dass es mir leid tut, was passiert ist und dass ich sie wieder in meinem Leben haben möchte und ihre Hilfe brauche."

Seine alte neue Schwiegermutter willigte zum Glück ein - und bescherte ihrer Tochter ein Überraschungsdate!

"Wir hatten dann ein Date, von dem Caona eigentlich nichts wusste", amüsiert sich der ehemalige Bachelor, "Ihre Mutter hatte sie eingeladen, und ich war dann einfach da!"

Der romantische Plan des 32-Jährigen ging schließlich auf, so schwärmt Leonard Freier gegenüber Promiflash:

"In der Zeit, in der wir nicht zusammen waren, haben wir halt gesehen, wie wichtig wir füreinander sind, was wir aneinander haben und wie sehr wir einander in unserem Leben haben wollen."