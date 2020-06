Leonardo DiCaprio: Heißer Flirt mit Laura Whitmore

Nach den Bafta-Awards feierte nämlich eine ganz andere Dame mit Leo und begleitete ihn anschließend sogar auf sein Hotelzimmer. Oh là là! Die Glückliche? TV-Moderatorin Laura Whitmore (30). Die ist zwar ganz nach Leos Geschmack blond und hübsch, doch mit gerade einmal 1,68 Meter fast schon ein Zwerg im Vergleich zu den Laufstegschönheiten, die der Star sonst so datet. "Leo war total auf Laura konzentriert. Sie hat versucht, cool zu bleiben, aber er ist direkt auf sie zugekommen und hat auf der Stelle angefangen zu flirten", verrät ein Insider. Die beiden sollen Feuer und Flamme füreinander gewesen sein. Ganz schön heiß - und so ging es auch nach der Party weiter. "Leo machte klar, dass er möchte, dass sie ihn in seine Hotelsuite begleitet, um die Party noch fortzusetzen", weiß der Insider. So eine Einladung kann man natürlich nicht abschlagen.

Erst um fünf Uhr morgens verließ Laura die Suite wieder. Ob sie jetzt wohl die Nächste ist, die schon bald mit dem Superstar durch die Straßen radelt? To be continued...