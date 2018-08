Leonardo DiCaprio: Hochzeits-Überraschung!

Reddit this

Festhalten, Ladys: Hollywoods heißester Junggeselle kommt bald unter die Haube …

Hand aufs Herz: Wer hätte gedacht, dass Leonardo DiCaprio jemals vor den Traualtar tritt? Wir jedenfalls nicht. Immerhin hat sich Leo mit 22 Jahren hartem Dauer-Dating den Ruf als -Bachelor Nr. 1 wirklich verdient! „Es muss sich von selbst entwickeln“, betonte Leo stets. „Wenn es passiert, dann passiert’s.“

Leonardo DiCaprio: Sie ist seine Neue!

Leonardo DiCaprio meint es ernst

Ist es jetzt offenbar, denn Mr. Model-Jäger scheint nun erstmalig ernsthafte Absichten zu haben: Mit Freundin Camila Morrone (21) sah man den 43-Jährigen gerade im Liebes-Urlaub in Saint-Tropez. Mit an Bord: Camilas Mama Lucila Solá (42). Das gab’s noch nie! Bisher wollte der Flirt-King von Schwiegereltern nichts wissen.

Bei Camila ist alles anders: „Er will in diesem Urlaub um ihre Hand anhalten“, hört man aus Leos Freundeskreis. „Deshalb ist auch Camilas Mum dabei.“ Die passende Location für Leos Kniefall ist laut seinen Freunden sogar schon gewählt: Das Luxus-Hotel „Château de la Messardière“ ist DIE Adresse für Anträge und Hochzeiten an der Côte d’Azur …