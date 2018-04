Leonardo DiCaprio: Sie ist seine Neue!

Oh, là, là, das sind definitiv heiße Neuigkeiten von Leonardo DiCaprio! Das der Schauspieler einen absoluten Fai­ble für Models hat, ist bereits bekannt. Immer wieder ist der Star mit den schönsten Frauen dieser Welt zu sehen. So auch seine neue Herzdame! Wie jetzt bekannt wurde, soll der 43-Jährige erneut mit einer heißen Beauty an seiner Seite unterwegs gewesen sein. Klar, dass bei diesen Bildern vor allem eine Frage im Vordergrund steht: Ist sie Leos Neue?

Ist Leonardo DiCaprio zum Judentum konvertiert?

Leonadro DiCaprio: "Model-Jäger"

Während andere Männer Briefmarken sammeln, ist Leonardo DiCaprio ein wahrer "Model-Sammler". Immer wieder datet der Star Laufstegschönheiten und präsentiert sich mit ihnen in der Öffentlichkeit. Auch die neusten Bilder des Stars zeigen, dass Leo erneut das Herz einer Beauty für sich gewinnen konnte. Während er auf dem berühmten Coachella Festival in Kalifornien ausgelassen feierte, soll ihm dabei eine ganz bestimmte Dame nicht von der Seite gewichen sein...

Leonardo DiCaprio: Was läuft mit diesem Model?

Wie berichtet wird, sollen beim Coachella Festival zwischen Leonardo DiCaprio und Model Camila Morrone ordentlich die Funken geflogen sein. Die 20-Jährige soll sich dabei immer wieder liebevoll an die Seite des Schauspielers geschmiegt haben. Was offiziell zwischen Leo und der Stieftochter von Al Pacino geht, ist noch nicht bekannt. Allerdings sagen Bilder ja meist mehr, also 1000 Worte...