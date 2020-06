Leonardo DiCaprio: Trennung von Kelly Rohrbach!

Mit dem Model war er zwar nur wenige Monate zusammen die Beziehung wirkte jedoch nach außen ungewohnt ernsthaft.

Aber nun ist angeblich doch wieder alles aus, ein vermeintlich Vertrauter des Hollywoodstars will „Us Weekly“ gegenüber geplaudert haben: „Sie haben sich vor einem Monat getrennt. Es war einvernehmlich ... Leo und Kelly haben so viel Arbeit und sowieso ist in beider Leben viel los. Sie brauchen eine Pause voneinander. Sie sind trotzdem Freunde und sprechen miteinander, aber es ist auf jeden Fall aus.“ Bleibt abzuwarten, welches Model sich Leonardo DiCaprio 2016 anlacht….