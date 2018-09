Leonardo DiCaprio: Wundervolle Verlobungs-Neuigkeiten!

Welch wundervolle Neuigkeit von . In der letzten Zeit erschienen immer wieder Bilder, auf denen Leo sein Liebesglück mit seinen Fans teilte. Seine Angebetete, Model Camila Morrone, und er turtelten dabei was das Zeug hält. Nun wollen sie den nächsten Beziehungsschritt wagen...

Leonardo DiCaprio: Schock-Diagnose!

Leonardo DiCaprio: "Sie sind sehr verliebt"

Kommt Leo bald unter die Haube? Wie ein "Insider" nun wissen will, sollen der "Titanic"-Star und das schöne Model bereits über eine baldige Hochzeit nachdenken. So berichtet die "Quelle" gegenüber "US Weekly": "Sie sind sehr verliebt und es ist ernst". Ebenfalls fügt er hinzu: "Sie haben darüber gesprochen, sich zu verloben." Welch wundervolle Neuigkeit! Schließlich hatte Leo in den letzten Jahren eher weniger Glück in der Liebe. Doch nicht nur auf eine Hochzeit können sich alle Leo-Fans freuen...

Leonardo DiCaprio: Baby-Hammer!

Wie der Insider ebenfalls wissen will, sollen Leo und Camila sogar schon über ihre Baby-Planung miteinander geredet haben. Der Altersunterschied von 22 Jahren scheint für sie dabei keine Rolle zu spielen. Wann es soweit sein wird? Wir können weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt...