Leonie Pump packt aus: Das passierte hinter den Kulissen beim Bachelor

"Ich war geschockt und wütend. Er hat dem Ganzen nicht mal eine Chance gegeben", empörte sie jetzt gegenüber inTouch.

Und sie erhebt sogar noch schwerere Vorwürfe gegen den Bachelor. "Erinnert ihr euch an die Szene nach der Nacht bei den Dreamdates? Da war die Stimmung am Frühstückstisch doch ganz seltsam... Es war, weil er mir in der Nacht zuvor ohne Kameras sagte, dass eine letzte Rose in keinem Fall eine Beziehung bedeutet. Da war ich kurzzeitig dann sehr desillusioniert."

Leonie hat aus der ganzen Angelegenheit ihre Lektion gelernt. "Ich fühle mich darin bestärkt, zunächst einmal niemandem zu vertrauen. Egal, wie charmant er versucht, mir bei den ersten Dates zu private Dinge zu entlocken."

Sie bereue es dennoch nicht, an der Show teilgenommen zu haben. Für Leonard hat sie allerdings keine netten Worte übrig. "Ich wusste ja nicht, dass ich an den miesesten und unehrlichsten aller Bachelor geraten würde..."