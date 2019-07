Letizia von Spanien: DIESES Kleid kostet nur 15 Euro!

Letizia von Spanien ist nicht nur für ihre Stilsicherheit bekannt, sondern auch dafür, dass sie gerne mal in Sachen Mode auf eine günstige Preispolitik setzt. So auch jetzt...

Letizia von Spanien im Schnäppchen-Look

Bei ihrer Ankunft am Palacio de la Zarzuela in Madrid legte Letizia von Spanien nun einen absoluten Wow-Auftritt hin. Die schöne Königin erschien in einem schulterfreien Midikleid in Tweed-Optik und kombinierte ihr blauweiß Dress mit farblich passenden Pumps sowie stygischen Kreolen. Doch das Besondere dabei: Während sich die Royales sonst in edle Designer-Roben hüllen, kostet das Kleid der Königin gerade mal 15 Euro und ist bei Zara erhältlich! Für ihre Fashion-Anhänger definitiv ein Grund zur Freude!

Letizia von Spanien sieht in ihrem Look einfach umwerfend aus : Picture Alliance

Letizia von Spanien setzt auf günstige Labels

Die spanische Königin war in der Vergangenheit bereits des Öfteren dabei zu beobachten, wie sie in günstigeren -Modellen eine Bomben-Figur abgab. So ist sie neben Zara, auch ein absoluter -Fan. Aber auch ihre royalen Mitstreiterinnen stehen auf den günstig-Look. So entschieden sich auch schon sowie Victoria von Schweden für Kleider von der Stange. Königlich muss also nicht immer teuer sein.