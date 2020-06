Let's Dance 2013: Gülcan Kamps fürchtet Joachim Llambi

Umso schwerer fiel ihr das Tanztraining für "Le's Dance 2013". Schrittfolge, Körperspannung, Haltung, absolutes Neuland für die ehemalige VIVA-Moderatoin. Aber Tanzpartner Nikita Bazev (25) nahm keine Rücksicht. Acht Tage hintereinander wurde sieben Stunden lang täglich trainiert. Gülcan litt unter schrecklichem Muskelkater, hielt aber tapfer durch. Schließlich möchte sie den Pokal nach Düsseldorf holen.

Angetrieben zur Teilnahme bei "Le't Dance" hat sie die sportliche Herausforderung. Sie lernt gerne neue Sportarten, auch wenn es in diesem Fall in die Hose gehen kann. Aber wie man die sportliche Gülcan kennt, wird das tägliche Training Früchte tragen und sie mit Sicherheit eine gut Figur auf dem Tanparkett machen.

Ein wenig Sorgen macht Gülcan allerdings der strenge Joachim Llambi (48). Zwar hat sie ihn bereits kennengelernt und sich sehr nett mit ihm unterhalten, aber seine Kritiken sind berüchtigt. Knallhart urteilt der Tanzprofi über die Promis und ihre Tanzeinlagen.

Heute Abend wird sich zeigen, ob sich das harte Training für Gülcan Kamps gelohnt hat. Und ob Joachim Llambi vernichtende Kritik oder warme Worte für sie übrig hat.