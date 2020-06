Let’s Dance 2014: Alexander Klaws holt Rekordwertung!

Denn angesichts dieses perfekten Charleston fehlten selbst dem internationalen Wertungsrichter sämtliche Worte. Stattdessen zückte er das Richterschild mit der "10", was in seiner gesamten Zeit bei "Let's Dance" erst dreimal überhaupt passierte und zum ersten Mal bei einem Mann! Ein neuer Rekord also für Alexander Klaws - und der ist wirklich hochverdient!

"Mehr kann man fast schon nicht leisten!", kommentiert er am Ende dann doch noch. Alexander Klaws und Isabel Edvardsson konnten ihr Glück kaum fassen und wussten gar nicht, was sie zu dieser Rekordwertung sagen sollten. Mit diesem fabulösen Auftritt wird der DSDS-Sieger die Favoritenrolle wohl nicht mehr los. Nur eine könnte Alexander Klaws noch gefährlich werden...