Let's Dance 2014: Quote erholt sich leicht

Gute Nachrichten für "Let's Dance": Nachdem in der letzten Woche mit 1,73 Millionen Zuschauern und einem Markanteil von 17,0 Prozent ein vorläufiger Staffel-Tiefpunkt erreicht worden war, erholte sich die Tanz-Show gestern leicht.

Die dritte "Let's Dance"-Ausgabe fuhr mit 1,78 Millionen Zuschauern in der Zielgruppe eine minimal bessere Quote als in der Vorwoche ein, der Marktanteil stieg mit 17,5 Prozent ebenfalls leicht an.